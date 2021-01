Castiglione del Lago, nelle rete anti-droga finisce pusher 28enne: sequestrati 38 grammi di coca

Era da settimane finito nei radar dei Carabinieri di Castiglione del Lago che stavano monitorando le vie dello spaccio cittadino. Dopo una serie di indagine, qualche soffiata dagli acquirenti, alla fine è scattato il blitz mentre stava consegnando delle dosi di droga. In manette è finito uno spacciatore, S.B., albanese, 28enne, residente a Castiglione del Lago, gravato da numerosi precedenti sempre per droga. Nella perquisizione dell'abitazione dello straniero sono stati ritrovati anche 38 grammi di cocaina, 1 bilancio elettronico di precisione, materiale vario per il taglio ed il confezionamento della droga. Il 28enne è stato trasferito direttamente al carcere di Capanne.