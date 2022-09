Cinque colpi carabina di avvertimento contro ex scuola elementare dove provava la Banda cittadina

Cinque colpi di carabina ad aria compresa, sparati contro il portone d'ingresso della ex scuola elementare. Cinque colpi sparati follemente mentre nel locale la banda comunale stavo effettuando le classiche prove o esercizi musicali per potersi esibire alle manifestazione del paese o di fuori comune. I proiettili hanno colpito anche i muri della scuola senza fortunantamente colpire nessuno. Accade nel piccolo comune di Castel Ritaldi. Immediatamente i responsabili dell'associazione hanno avvertito i Carabinieri che hanno avviato subito le indagini e mettendo sotto sequestro i proiettili sparati.

Sono già stati ascoltati alcuni residenti e sono al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il Comune ha subito sporto denuncia, anche in merito ai danni subiti dall’edificio pubblico.L’associazione musicale Santa Cecilia di Castel Ritaldi è attiva da oltre un secolo ed è una realtà radicata nel territorio. E in città non si ricordano episodi simili, né ai danni della banda né di altre associazioni.

“Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo - ha spiegato il sindaco Elisa Sabbatini - e che mai ci saremmo aspettati in un territorio come il nostro. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e ci affidiamo alle indagini per capire cosa possa essere successo e perché. Sarebbe auspicabile un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nel nostro comune, per tutelare ancor più la sicurezza dei nostri cittadini, soprattutto negli orari notturni. Ci stringiamo attorno all’associazione musicale e siamo più che mai al loro fianco così come a ogni associazione cittadina. Un sentito ringraziamento va a tutte le forze dell’ordine per il lavoro che svolgono quotidianamente e per l’impegno che stanno mettendo nel chiarire la vicenda”.