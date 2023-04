Castel del Piano, agenti salvano anziano che da ore girava nel quartiere in stato confusionale

Scalzo, con il pigiama e seduto a terra in queste giornate ancora fredde. Così gli agenti della Polizia hanno ritrovato un pensionato perugino di 82 anni di cui era stata denunciata la scomparsa dalla moglie da diverse ore non avendolo ritrovato la mattina a letto. L'allontanamento era avvenuto a Castel del Piano. Le Volanti sono riuscite ad individuare l'anziano nel parcheggio della chiesa di Santa Maria Assunta, grazie ad una chiamata di un cittadino. L’uomo è apparso confuso e disorientato. Dopo averlo rassicurato, hanno contattato il personale del 118 che, poco dopo, è intervenuto sul posto."Grazie al tempestivo intervento degli agenti - hanno spiegato dalla Questura -è stato possibile evitare pericoli e fornire un aiuto concreto all’anziano in difficoltà.Le Volanti impiegate nelle attività di controllo del territorio, infatti, non effettuano esclusivamente servizi per la prevenzione dei reati, ma anche importanti interventi d’iniziativa e su richiesta dei cittadini di soccorso pubblico e prossimità".