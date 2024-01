LA STORIA Tre sorelle alla guida di una storica attività commerciale inaugurata 55 anni fa: "Il segreto del successo: la qualità, sempre e comunque"

Con i suoi 55 anni di attività commerciale sulle spalle il ristorante rosticceria Grifo è tra le "botteghe" storiche di Perugia. Un traguardo che è stato festeggiato in Comune alla presenza del sindaco Andrea Romizi e il consigliere comunale Riccardo Mencaglia con tanto di pergamena donata alle sorelle Fabiola, Cinzia e Giuseppina Costantini che gestiscono il negozio con sede della frazione perugina di Castel del Piano, in via Giuseppe Giacosa a poche centinaia di metri dal centro del paese.

La rosticceria tavola calda Grifo nasce nel 1969 grazie all’impegno ed al lavoro di Giulio Costantini, padre delle attuali proprietarie, a quei tempi aiuto cuoco nei più importanti ristoranti della città, con l’ausilio della moglie e della madre Filomena. Inizialmente l’attività ha sede in via Pirandello, sempre a Castel del Piano, ma nel 1978 si trasferisce nell’attuale sede di via Giacosa.

Le tre proprietarie, Fabiola, Cinzia e Giuseppina hanno posto l’accento su quanto sia stato complicato gestire per così tanti anni un’attività il cui successo è dovuto al fatto che si è saputa rinnovare nel tempo, con l’obiettivo di fornire ai clienti prodotti di qualità.“Questo riconoscimento ci emoziona e ci riempie di orgoglio spingendoci ancora una volta a rimboccarci le maniche per andare avanti con fiducia”.

Il sindaco Andrea Romizi ha voluto rimarcare come, dalle parole delle titolari, emerga l’emozione e la passione per un’attività che è diventata storia consolidata, molto apprezzata dai cittadini. Un’attività che, oltre all’aspetto commerciale, favorisce la coesione sociale, essendo diventata punto i riferimento per la comunità e luogo per la socializzazione. “Sono lieto, quindi, di potervi ospitare oggi a palazzo dei Priori per consegnarvi questo piccolo riconoscimento che conferma il nostro apprezzamento per tutta quell’energia che siete in grado di trasmettere. Credo che la consegna della pergamena sia un gesto semplice fatto con stima e riconoscenza per restituirvi in minima parte ciò che avete dato alla città in tanti anni di lavoro”.

“Quelli festeggiati dal ristorante rosticceria Grifo – ha detto il consigliere Mencaglia – non sono soltanto 55 anni di un’attività commerciale, ma sono soprattutto la storia di un’attività a conduzione familiare all’interno di un paese. Pur essendo cambiate tantissime cose dal lontano 1969, anno della fondazione, l’attività è rimasta sempre solida e consolidata, divenendo punto di riferimento per la comunità che è cresciuta accanto ad essa”.