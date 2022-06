PERSONE SCOMPARSE | Dalle mattina di ieri non si hanno più notizie di Babatunde, 20enne di Castel del Piano

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO un appello rivolto ai cittadini dopo la scomparsa di un 20enne,

Da ieri mattina non si hanno più notizie di un ventenne residente a Perugia. Una task-force è stata attivata per cercare di ritrovare il giovane dopo l'allarme lanciato dai familiari e dagli amici. La persona scomparsa è Babatunde Adebanjo, ragazzo di 20 anni che si è allontanato da casa - a Castel del Piano - alle 9.30 circa. Non ha con sé né soldi né documenti. E' stata resa disponibile la foto per l'indentificazione. Chiunque abbia notizie può direttamente rivolgersi alle forze dell'ordine del capoluogo.