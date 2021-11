Castel del Piano è in lutto, addio all'ex consigliere e dirigente del gruppo Lancia/Alfa Romeo

La frazione di Castel del Piano è in lutto per la scomparsa di Sandro Silvestri, per diversi mandati consigliere dell’XI circoscrizione e punto di riferimento della vita sociale della comunità perugina. Il sindaco Andrea Romizi ed il consigliere Riccardo Mencaglia, a nome dell’intera Amministrazione comunale, hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia Silvestri. "Da tempo malato - scrivino in una nota Romizi e Mencaglia - Sandro si è sempre impegnato per favorire la socialità nel quartiere contribuendo a valorizzare con la sua passione politica l’attività della frazione perugina, cui era profondamente legato. Negli ultimi 10 anni della sua carriera professionale Silvestri ha ricoperto importanti incarichi nel gruppo Lancia/Alfa Romeo, da ultimo quello di ispettore".