LA CITTA' CHE CAMBIA Taglio del nastro per la nuova piazza di Castel del Piano. Romizi: "Un simbolo di rilancio e di dignità per il quartiere"

Taglio del nastro per la nuova Piazza Filippo Turati a Castel del Piano dopo i lavori di riqualificazione dell’area. Una sfida fortemente voluta dall'amministrazione comunale del sindaco Andrea Romizi che oggi pomeriggio ha presentato i lavori insieme l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini, l’assessore Margherita Scoccia, i consiglieri comunali Cesareo e Riccardo Mencaglia, il dirigente Fabio Zepparelli, i tecnici comunali Stefano Barcaccia e Tommaso Bussani. La riqualificazione ha richiesto un investimento di circa 90mila euro, integralmente a carico del bilancio comunale nell’ambito del “piano strade/piazze e marciapiedi” 2021.

“Le piazze – ha dichiarato il Sindaco – non hanno solo una funzione legata alla socialità ma offrono una nuova dignità e bellezza ai quartieri.”

Il Sindaco ha poi ricordato l’importanza del BRT, il nuovo sistema di mobilità trasportistica che cambierà il modo di spostarsi in città e che vede in Castel del Piano il suo punto di partenza per ricucire quartieri che oggi dialogano poco come San Sisto, Casenuove, via Settevalli e che permetterà il raggiungimento in tempi brevi, su corsie preferenziali, di grandi aree della città quali anche l’ospedale Santa Maria della Misericordia e Fontivegge. “Ci stiamo avvicinando a tempi forieri di grandi opportunità grazie anche ai fondi del PNRR – ha continuato il sindaco Romizi – e il merito di questi grandi progetti va anche ai nostri uffici tecnici. Oggi siamo in grado di cogliere grandi opportunità per la nostra città.”

Piazza Turati, antistante la chiesa della frazione, necessitava di una completa sostituzione della pavimentazione in laterizio e di interventi per la sua completa rifunzionalizzazione. Oltre alla totale sostituzione della pavimentazione, sono state posizionate aiuole a verde con cespugli e siepi basse per creare un filtro tra l’uso pedonale della piazza ed il traffico veicolare. Si è provveduto poi a realizzare un più funzionale collegamento pedonale tra l’area ed il resto del quartiere secondo due assi (lastricati in travertino) che passano, rispettivamente, di fronte all’ingresso della chiesa, e presso il monumento ai caduti recentemente restaurato con l’ Art bonus dal mecenate Francesco Pace di Acacia Group ed inaugurato il 17 dicembre 2021.

Sul sagrato è stata mantenuta la pavimentazione in accoltellata di mattoni esistente e il resto degli spazi è stato pavimentato in mattoni posati per piano, con schema di posa a correre in diagonale a 45 gradi. A questi interventi si aggiungono nuovi arredi urbani, l’adeguamento della pubblica illuminazione e le aree destinate a verde dotate di un sistema di irrigazione automatica.

Per l’Assessore Numerini “Si tratta di un intervento di grande qualità che valorizza tutta la piazza centrale di Castel del Piano. Le piazze riqualificate nella precedente consiliaturia (piazza Matteotti, piazza Fortebraccio, piazza di Montepetriolo) e in questa attuale, tra cui piazza Matteotti, piazza San Paolo, piazza Morlacchi, primo stralcio, piazza Puletti, piazza Vittorio Veneto e piazza Danti, dimostrano la grande attenzione che questa amministrazione ha, sia per la città compatta che per la periferia.”