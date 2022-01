Castel del Piano, al lavoro senza Green Pass: multa per titolare e dipendente

Controlli dei carabinieri di Castel del Piano per il rispetto della normativa anti Covid, arrivano le multe. I militari hanno effettuato un controllo del Green Pass in un esercizio commerciale della frazione di Perugia e hanno elevato due sanzioni amministrative a carico del titolare e di una dipendente.

La dipendente, spiegano i carabinieri, non vaccinata, è risultata sprovvista del Green Pass e ha raccontato di non essere riuscita ad effettuare il tampone richiesto per disporre della carta verde necessario per recarsi al lavoro.

I carabinieri hanno contestato al titolare una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, per non aver verificato il rispetto delle prescrizioni nei confronti del

dipendente e alla donna una sanzione da 600 a 1500 euro per non aver ottemperato all’obbligo di possedere la certificazione verde necessaria per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Le sanzioni, come previsto dalla normativa, sono al vaglio della locale Prefettura, che ne deciderà l’importo e provvederà alla successiva irrogazione.