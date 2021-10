Ragazzo 21enne massacrato a colpi di manganello: individuati e denunciati i due aggressori

Identificati gli autori del violento pestaggio, in un locale, di un 21enne di Torgiano la sera dell'11 settembre scorso. Il giovane aveva denunciato di essere stato aggredito da due individui senza nessun motivo: prima è stato picchiato e poi messo ko a colpi di manganello. Il tutto era avvenuto in un locale notturno del perugino. I carabinieri di Castel del Piano, dopo la querela della vittima, hanno avviato le indagine e grazie alla video-sorveglianza e alle testimonianze di altri avventori sono risaliti ai due violenti: si tratta di cittadini albanesi, con diversi precedenti, residenti nel capoluogo umbro. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per i reati di lesioni personali in concorso.