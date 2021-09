Caso Suarez, accusa e difesa vogliono la trascrizione delle intercettazioni: "Necessarie per il processo"

Udienza rinviata al 12 ottobre per l'incarico al perito. Sotto accusa gli allora vertici dell'Università per Stranieri e un avvocato legato alla Juventus

Trascrizione di tutte le intercettazioni. Il processo a carico dei 4 imputati per l’esame farsa del calciatore Suarez si allunga ancor prima di iniziare.

Il giudice per l’udienza preliminare Margherita Amodeo ha autorizzata la trascrizione delle intercettazioni precedenti e successive all’esame di lingua italiana sostenuto da Suarez il 17 settembre del 2020 all’Università per Stranieri di Perugia e che ha portato sul banco degli imputati la ex rettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, la prof Stefania Spina e l’avvocato Maria Cesarina Turco, che rappresentava la Juventus. Il tutto sarebbe stato orchestrato per velocizzare l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte del calciatore e così poter giocare nel campionato di Sere A non come extracomunitario. Gli imputati sono difesi dagli avvocati David Brunelli, avvocati Francesco Falcinelli e Franco Coppi.

Presente in anche il procuratore capo Raffaele Cantone. Tutte le parti hanno concordato sulla necessità della trascrizione di una serie di conversazioni intercettate dalla Guardia di finanza, che stava indagando su una serie di appalti e lavori in affidamento per conto dell’ateneo. Si tornerà quindi in aula il 12 ottobre per il conferimento dell’incarico al perito, cui seguirà un nuovo rinvio per la trascrizione (in genere dai 60 ai 90 giorni).

“In questo le conversazioni saranno agli atti in modo da mettere un punto fermo conoscitivo sulle intercettazioni - ha detto l’avvocato Brunelli”, mentre per l’avvocato Falcinelli si tratta di un “risultato importante” in quanto la trascrizione “interesse comune avere per fornire al giudice elementi conoscitivi stabili”.