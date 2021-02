Caso Suarez, sentito il presidente della Juventus Andrea Agnelli

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è stato sentito in Procura a Perugia come persone informata dai fatti nell'ambito dell'inchiesta sul presunto esame combinato di Luis Suarez, il bomber uruguaiano che a settembre stava per passare alla Juventus. A darne notizia Adnkronos.

Il confronto con gli inquirenti sarebbe avvenuto alcuni giorni fa. Come noto, la Procura ha aperto un'inchiesta sull'esame di italiano sostenuto da Suarez all'Università per stranieri, i cui ex vertici sono finiti indagati, secondo l'accusa organizzato e combinato affinché la stella all'epoca dei fatti del Barcellona, potesse ottenere il certificato B1 di conoscenza della lngua propedeutico al conseguimento della cittadinanza italiana. Cittadinanza, sempre nella ricostruzione dell'accusa, indispensabile per il passaggio in bianconero che avrebbe potuto così acquistare un calciatore comunitario e non extracomunitario.