Caso Suarez, interrogazione al Ministero dell'Università: caso isolato o esami sempre facilitati?

“Perugia torna nuovamente nell’occhio del ciclone. Il caso, questa volta, è un’indagine da parte della Guardia di Finanza su presunte e reiterate irregolarità presso l’università per Stranieri nelle procedure di esame di lingua italiana necessaria per il conseguimento della cittadinanza italiana di un noto calciatore professionista": lo ha affermato la senatrice Emma Pavanelli riferendosi all'indagine preliminare che si è conclusa con avvisi di garanzia nei confronti sia del corpo docente sia di quello amministrativo dell’Ateneo internazionale e che, come sembra, racconta interazioni con la finalità di fare in ogni modo superare l’esame al candidato Suárez.

"Una notizia che, rapidamente, ha fatto il giro del mondo, danneggiando l’immagine di Perugia, dell’Umbria e delle sue istituzioni. Ho tenuto, quindi, necessario depositare una interrogazione al ministro dell’Università e Ricerca quali azioni intenda intraprendere al fine di verificare il corretto svolgimento dell’esame di lingua italiana nonché, nell’ambito dei poteri ispettivi ministeriali, se si tratti di un caso isolato ovvero di una condotta sistematica attiva già da tempo all’interno dell’Ateneo perugino”.