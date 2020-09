Caso Suarez, Salvini: "Se qualcuno ha truccato l'esame va licenziato in tronco". E Sgarbi ironizza...

"Se qualcuno ha truccato un esame deve essere licenziato in tronco, anche per rispetto alle migliaia di studenti che si impegnano. L'università è una cosa seria e non si può permettere che la sua immagine di eccellenza venga infangata da questa vicenda". Parole di Matteo Salvini, leader della Lega che ha commentato così a 'Mattino 5' su Canale 5 la vicenda legata all'esame sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia. Nell'ateneo del capoluogo il calciatore uruguagio ha ottenuto l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello B1, quello cioè richiesto dal 2018 (dopo l'entrata in vigore del decreto su immigrazione e sicurezza dello stesso Salvini, all'epoca ministro dell'Interno) per ottenere la cittadinanza italiana.

Un esame "truffa" secondo la Procura di Perugia che ha aperto un fascicolo e indagato a vario titolo, per rivelazione di segreti d’ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, cinque dipendenti dell'Università per Stranieri. A ricevere gli avvisi di garanzia la rettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, la direttrice del Centro per la valutazione e certificazione linguistica Stefania Spina, il professor Lorenzo Rocca e l'impiegata Cinzia Camagna. "È uno scandalo che Suarez sia stato promosso in italiano senza che sappia coniugare i verbi - ironizza intanto su Twitter il deputato e critico d'arte Vittorio Sgarbi -: più che il calciatore dovrebbe, al massimo, fare il ministro degli Esteri".