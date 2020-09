Caso Suarez, dalla Procura di Perugia stop alle indagini. Cantone: "Indignato"

Proprio mentre Luigi Chiappero e Maria Turco uscivano dal palazzo della Procura di Perugia dopo essere stati ascoltati per ore come persone informate sui fatti, quasi in contemporanea il sito dell'Ansa ha annunciato lo stop a tempo indeterminato, da parte della stessa procura del capoluogo umbro, delle indagini sull'esame d'italiano sostenuto la settimana scorsa (17 settembre) dall'attaccante uruguaiano all'Università per Stranieri.

L'agenzia ha appreso la notizia dal procuratore capo Raffaele Cantone, che ha spiegato come la decisione sia legata a quelle che vengono ritenute ripetute violazioni del segreto istruttorio: "Sono indignato per quanto successo finora - ha detto Cantone -, compreso l'assembramento dei mezzi d'informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più". Sempre secondo quanto riportato dal sito dell'Ansa il procuratore è pronto ad aprire un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.