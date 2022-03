Mancano le intercettazioni dell'esame di Suarez, rinviata l'udienza per gli ex vertici della Stranieri

Mancano all'"appello" ancora alcune trascrizioni delle intercettazioni. Per questo è stata rinviata al 27 aprile l'udienza preliminare per il caso Suarez. Il perito incaricato dal Gip deve completare le intercettazioni telefoniche e ambientali relative all'inchiesta sul presunto esame farsa di italiano del calciatore uruguaiano. All'inizio di aprile è fissato il deposito. David Brunelli e Sarah Cecchini dello Studio legale Brunelli, che difende Giuliana Grego Bolli e Stefania Spina, hanno fatto rilevare la mancanza di alcune trascrizioni già precedentemente richieste nell'interesse delle loro assistite. Le trascrizioni mancanti riguarderebbero le intercettazioni ambientali captate nell’ufficio del direttore generale Olivieri e nell’aula in cui si è svolto l'esame di Suarez.

Il giudice, preso atto ha rinviato l’udienza, inizialmente prevista per il 30 marzo, al 27 aprile, per dar modo al perito di depositare le trascrizioni in questione.

L'esame di Luis Suarez si svolse all'Università per stranieri di Perugia il 17 settembre 2020. Secondo l'accusa, la prova venne concordata affinché il candidato la superasse agevolmente e ottenesse la certificazione B1 di italiano, propedeutica al riconoscimento della cittadinanza italiana. Proprio quest'ultimo requisito sarebbe stato decisivo per il passaggio alla Juventus del calciatore, affare poi sfumato. Il 27 aprile saranno sentiti il perito e l'ex rettrice della Stranieri, Giuliana Grego Bolli, e l'allora direttore generale Simone Olivieri, imputati con la professoressa Stefania Spina, ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche della Stranieri, e Maria Turco, uno degli avvocati della Juventus.