Caso Suarez, il bomber uruguaiano e Andrea Angnelli testimoni del processo

Luis Suarez e Andrea Agnelli. Federico Cherubini e il rettore dell'Università di Perugia, Maurizio Oliviero. L'ex ministro Paola De Micheli. Sono tra i testimoni che la procura della Repubblica di Perugia chiede di sentire in aula nel processo per il presunto esame farsa del bomber uruguaiano. Esame farsa, di italiano, che, secondo l'accusa, sarebbe stato accomodato e preparato a tavolino perché lo potesse passare agevolmente e ottenere così la cittadinanza italiana, requisito ritenuto fondamentale per completare il passaggio alla Juventus nella stagione 2020-2021. Passaggio che non si è più concretizzato.

Imputati nel processo che si apre mercoledì, l'allora rettrice dell'Università per stranieri, Giuliana Grego Boli, il direttore generale Simone Olivieri, la docente Stefania Spina, all'epoca a capo del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche di Palazzo Gallenga. Secondo l'accusa, Suarez avrebbe ricevuto in anticipo domande e risposte per una prova di esame che si era conclusa in tempi record e, secondo l'attività investigativa, secondo modalità anomale. Insomma, nella sostanza un proforma. Dall'operazione, sempre secondo l'accusa, gli imputati avrebbero puntato a ottenere notorietà, ma anche a instaurare un rapporto di collaborazione con la Juventus per quanto riguarda la formazione linguistica dei propri tesserati stranieri. Il docente Lorenzo Rocca, anche lui indicato come testimone dell'accusa, che aveva esaminato Suarez, aveva patteggiato a un anno di reclusione in udienza preliminare. L'avvocato Maria Turco, uno dei legali della Juventus, era stata prosciolta dal gup su richiesta dei pm.