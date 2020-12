Caso Suarez, il bomber uruguaiano sentito dai pm perugini

Luis Suarez sentito come persona informata dei fati dal procuratore Raffaele Cantone e i sostituti Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti. Il bomber uruguaiano al centro della bufera che ha investito l'Università per stranieri, è stato ascoltato come persona informata dei fatti nell'ambito dell'inchiesta che ruota intorno alla sua prova d'esame d'italiano, quella che gli è valsa la certificazione B1 utile per ottenere la cittadinanza italiana in vista di un trasferimento alla Juventus la scorsa estate.

Prestito poi non finalizzato, mentre la Guardia di finanza entrava a Palazzo Gallenga, sede dell'Unistra, per sequestrare computer, telefoni e documenti vari nella disponibilità dell'ex rettore Giuliana Grego Bolli, dimessasi alcuni giorni fa, dell'ex direttore generale Simone Olivieri, ora sostituito da Francesco Lampone, dei professori Stefania Spina e Lorenzo Rocca (che alla fine di ottobre ha presentato le sue dimissioni, esecutive da gennaio). Nell'inchiesta sul presunto esame farsa - per gli inquirenti concordate domande e risposte, anticipate al candidato che avrebbe usufruito di una sessione creata ad hoc - indagati anche il manager della Juventus Fabio Paratici e i legali del club Luigi Chiappero e Maria Turco.

L'interrogatorio di Suarez si è svolto in videoconferenza e sarebbe servito agli inquirenti per ricostruire le dinamiche intorno alla prova d'esame, le lezioni preparatorie e lo scambio di mail con i docenti. Per l'accusa, via mail il calciatore avrebbe ricevuto il pdf con le domande in anticipo.

Sull'esito del confronto c'è il massimo riserbo.