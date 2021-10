Lo strano caso dell'imprenditore morto (per finta) e ritrovato (vivo) all'Isola di Montecristo: nuova denuncia e spunta un tesoro

Il 45enne, ex arbitro della sezione aretina, è stato raggiunto da una notifica della procura della Repubblica di Grosseto con la quale viene informato dell'avvio dell'inchiesta nei suoi confronti per ricettazione

Dopo la denuncia per sostituzione di persona arriva anche quella per ricettazione. Acque mosse all'orizzonte per Davide Pecorelli, l'imprenditore residente a San Giustino Umbro scomparso lo scorso gennaio e ritrovato qualche settimana fa a largo delle coste dell'isola di Montecristo. Il 45enne, ex arbitro della sezione aretina, è stato raggiunto da una notifica della procura della Repubblica di Grosseto con la quale viene informato dell'avvio dell'inchiesta nei suoi confronti per ricettazione delle monete d’oro rubate - risalenti al V secolo D.C. - nel 2019 a San Mamiliano di Sovana. Un tesoro in piena regola visto che il valore stimato si aggirerebbe attorno ai 400mila euro.

Secondo quanto sarebbe emerso nelle ultime indagini, come riporta La Nazione di Arezzo e di Perugia, quello ritrovato all'interno della camera d'albergo di Pecorelli potrebbe essere il cosidetto tesoro di San Mamiliano, collezione di circa 500 monete d’oro ritrovato in una chiesetta di Sovana, nel Grossetano, nel 2004. Negli anni successivi al suo rinvenimento parte della collezione sarebbe stata trafugata.

Tra gli oggetti confiscati e ora all'attenzione degli inquirenti, ci sarebbero una ventina di elenchi su carta fotografica con dettaglio di antiche monete, tre mappe dell'isola di Montecristo, un libro della Divina Commedia e una chiave con la targhetta dove è scritto 'garage Porto Santo Stefano' insieme ad altri oggetti non considerati di valore. Pecorelli ha ribadito che all'isola di Montecristo ha rinvenuto due casse contenenti le monete d'oro dopo una sorta di caccia al tesoro tramite alcune le mappe dettagliate dei luoghi.