Comune, l'opposizione sul caso Suarez: "Danno all'immagine di Perugia, il sindaco riferisca in aula"

Tiene banco il caso Luis Suarez a Perugia, dopo l'inchiesta avviata dalla procura di Perugia sull'esame di lingua italiana svolto dal calciatore uruguaiano giovedì scorso (17 settembre) all'Università per Stranieri. Un esame "farsa" secondo gli inquirenti, mentre sono finiti nel registro degli indagati a vario titolo, per rivelazione di segreti d’ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, cinque dipendenti dell'Università per Stranieri (tra questi la rettrice Giuliana Grego Bolli, cui viene contestato anche il reato di concorso in corruzione).

Con la vicenda seguita dalla stampa nazionale e internazionale, la città di Perugia teme un pesante danno all'immagine e, dopo la nota diramata dall'amministrazione ieri sera, in Consiglio comunale è stata presentata una mozione urgente - firmata da Giuliano Giubilei a nome dell’opposizione di centro-sinistra - per chiedere al sindaco di riferire sulla vicenda in aula, durante la prossima riunione di lunedì prossimo (28 settembre).

"Il Comune - ha spiegato Giubilei - al di là dell’autonomia dell’Università, è garante e responsabile dell’immagine che si trasmette all’esterno. Nel caso di specie la vicenda sta provocando una pubblicità pessima alla città con possibili ricadute economiche negative. Da qui la richiesta dell’opposizione al sindaco di riferire sulla questione".