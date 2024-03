Politici e vip "spiati", accertamenti della Procura generale sui rapporti pm-giornalisti

Il procuratore generale Sergio Sottani interviene sulla vicenda “dossieraggio”, finita a Perugia per competenza, ma che ha aperto il dibattito sui rapporti tra stampa e procure.

“In questi giorni sono comparsi sugli organi di informazione degli articoli in cui si riporta il contenuto di interlocuzioni che sarebbero state intrattenute, all’interno della Procura della Repubblica di Perugia, tra un funzionario di cancelleria, sottoposto a procedimento penale per accesso abusivo a sistema informatico, ed alcuni magistrati dello stesso ufficio perugino – scrive Sottani in una nota - In questa circostanza, come avvenuto in passato per tutte le altre situazioni analoghe, questo Procuratore Generale ha attivato le proprie funzioni di sorveglianza sull’attività dei magistrati requirenti del distretto al fine di acquisire ogni elemento utile per consentire, eventualmente, agli organi istituzionalmente competenti di far piena luce sui fatti circostanziatamente segnalati”.

L’indagine sugli accessi abusivi alle banche dati dell’antimafia, delle forze di polizia e dell’Agenzia delle entrate è preoccupante, come ricordato dal procuratore Raffaele Cantone in Commissione antimafia, soprattutto per i numeri dei file scaricati (oltre 50mila, ma solo di 33mila si conosce il genere di informazioni contenute) e per i risvolti di sicurezza nazionale.

“Il quadro investigativo raccolto dalla procura perugina, relativamente a presunti accessi abusivi da parte di una persona in servizio presso la Direzione Nazionale Antimafia, è apparso di tale inaudita gravità da indurre ad una inusuale congiunta richiesta di audizione del Procuratore della Repubblica unitamente al Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo – si legge ancora nella nota di Sottani - Lo stato attuale delle indagini, complesse ed articolate oltre che estremamente delicate, è stato delineato dal Procuratore della Repubblica di Perugia nel corso delle pubbliche audizioni. Anche sul punto, l’attività di vigilanza sui rapporti con gli organi di informazione dei Procuratori del distretto impone a questo Procuratore Generale di verificare il corretto bilanciamento tra il doveroso diritto dell’opinione pubblica ad essere informata nella fase delle indagini ed il rispetto della presunzione di innocenza”.

Nell’inchiesta della Procura di Perugia risultano indagati anche alcuni giornalisti, la cui posizione è al vaglio per capire se siano stati loro a richiedere le informazioni al tenente Pasquale Striano, accusato di aver materialmente effettuato gli accessi, oppure se siano stati solo i destinatari di file riservati.

Sottani, in conclusione, ricorda che “nei rigorosi limiti delle proprie attribuzioni, viene svolta sempre nella duplice direzione di evitare attacchi strumentali alla funzione giudiziaria ed ai magistrati requirenti che la incarnano e, contestualmente, di segnalare agli organi deputati al controllo quelle che potrebbero apparire eventuali anomalie comportamentali nell’esercizio della funzione giurisdizionale”.