Caso Barbara Corvi, il Riesame annulla l’arresto del marito: Roberto Lo Giudice torna in libertà

Scarcerato Roberto Lo Giudice. Arrestato lo scorso 30 marzo con le accuse di omicidio premeditato e occultamento di cadavere, il marito di Barba Corvi, la donna scomparsa da Amelia il 27 ottobre del 2009, è stato rimesso in libertà dopo l’udienza di martedì scorso di fronte al tribunale del riesame.

La notizia è stata anticipata dal giornalista Klaus Davi e confermata dai carabinieri di Terni, che hanno condotto le indagini coordinate dal procuratore della Repubblica di Terni, Roberto Liguori.

Il tribunale ha dunque accolto la richiesta di annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare presentata dai legali dell’uomo, gli avvocati Giorgio Colangeli e Cristiano Conte. Le motivazioni saranno depositate entro 45 giorni.

"Questa vicenda ci ha colpito molto a tutti, in particolar modo a me personalmente e ai miei figli tutti. Sono 12 anni che non hanno fatto altro che puntare il dito contro un marito onesto e lavoratore, infangando la mia persona in tutti i modi" ha detto Lo Giudice in una dichiarazione rilasciata a Klaus Davi, collaboratore di 'Fatti e misfatti'. "Fatto resta - ha aggiunto - che a me è scomparsa una moglie che ho sempre amato. Non smetterò di chiedere giustizia. Come ben si nota la giustizia ha fatto il suo corso e chiederò con tutte le mie forze che si faccia piena luce su questa vicenda triste che ci ha colpito, senza escludere nessuno. Non sono un assassino, come sono stato dipinto. Non sono un mafioso e non appartengo a nessuna famiglia di 'ndrangheta. Io sono Roberto Lo Giudice un padre di famiglia, un uomo onesto che ha pagato fino a ieri le tasse, quindi è un mio diritto chiedere giustizia per tutto".