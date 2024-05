Casetta della Pro loco di Norcia, assolti l'ex sindaco Alemanno e il presidente e dell'associazione

Casetta della Pro loco di Norcia, Alemanno assolto dall'accusa di abuso d'ufficio e, condannato per falso, con pena ridotta a 8 mesi. Assolto anche il presidente della Pro loco Domenico Rossi.

È la decisione dei giudici della Corte d'appello di Perugia in merito alla sentenza di primo grado del tribunale di Spoleto con la quale l’ex sindaco era stato condannato a condannato ad un anno e dieci mesi per abuso d'ufficio e relativa alla sede della Pro loco di Norcia che sarebbe stata costruita abusivamente dopo il terremoto in quanto struttura permanente e non temporanea.

La contestazione di falso riguarda l’emanazione di un’ordinanza che autorizzava la “struttura temporanea per le esigenze pubbliche della popolazione”, quando in realtà avrebbe avuto altre finalità e non il carattere delle temporaneità e per l’abuso d’ufficio, perché con l’ordinanza sarebbe stato realizzato “un ingiusto profitto”, destinando alla sola Pro loco l’utilizzo della stessa.

I giudici della Corte d’appello hanno disposto anche la revoca della confisca e della demolizione della struttura.