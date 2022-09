Perugia, costruisce una casetta abusiva per sé e lo zio "terremotato": condannato

Acquista un terreno per realizzare una coltivazione di ortaggi di pregio, ma durante un sopralluogo dei Carabinieri forestali si scopre che aveva costruito una casetta in legno e muratura per viverci insieme ad uno zio “terremotato”. Così finisce indagato per abuso edilizio e il Comune di Perugia ordina la demolizione del manufatto. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, infine, respinge il ricorso contro la demolizione e il rifiuto di sanatoria.

I due, zio e nipote, si sono rivolti al Tar, difesi dagli avvocati Antonio Iacorossi, Roberto Pallotti e Fabio Amici, per contestare la decisione del Comune di Perugia, rappresentato dagli avvocati Rossana Martinelli e Sara Mosconi, con la quale veniva negata la compatibilità paesaggistica e disposto l’abbattimento della struttura costruita su una porzione di terreno di proprietà di uno dei ricorrenti.

Proprietà acquistata per realizzare una coltivazione, per la quale aveva avviato “interventi di manutenzione straordinaria, bonifica del terreno e realizzazione di una platea con impianto irriguo per ortaggi di pregio”. Lavori poi sospesi per difficoltà economiche. Alle quali si sarebbe aggiunta l’esecuzione giudiziaria dell’abitazione del ricorrente e l’inagibilità della casa di uno zio a causa del sisma del 2016.

Nel corso di un sopralluogo dei Carabinieri forestali “nel luogo dove avrebbe dovuto essere realizzata solo una platea con impianto irriguo per ortaggi di pregio” veniva rilevata “l’esistenza di un edificio ad un piano, in muratura e sorretto da colonne in legno sovrastante detta platea cementizia”. Costruzione realizzata senza permessi e abitata dai due ricorrenti.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali.