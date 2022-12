CASE BRUCIATE Via libera per abbattere il vecchio asilo. Prevista una nuova struttura moderna e sicura

Sarà demolito, approvata la pratica in Giunta, il Centro per l’infanzia di Case Bruciate per un importo complessivo di 330mila euro. Un'azione fondamentale per consentire la ricostruzione del Centro che sarà finanziata, invece, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo scorso agosto il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che l’intervento è stato ammesso a finanziamento con fondi a valere sul Pnrr (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) per 2.750.000 euro, mentre la quota per la demolizione, come detto, resta a carico dell’ente attuatore. Secondo il vicesindaco Tuteri, “si avvicina una importante operazione di riqualificazione delle strutture comunali di Case Bruciate. Alla fine sorgerà un nuovo plesso per la prima infanzia dalle caratteristiche moderne e confortevoli e adatto alle nuove esigenze educative”.