Lungo il percorso di Santa Rita, finisce in un dirupo con il cane intrappolato nella rete paramassi

Per puro miracolo è rimasto illeso nonostante un volo di diversi metri per finire insieme al fedele in un dirupo costeggiato tra l'altro da una fitta rete anti-caduta massi. Il tutto è avvenuto nella giornata di oggi nel comune di Cascia lungo il sentiero di Santa Rita; la chiamata ai soccorritori arrivò direttamente dal giovane escursionista. I vigili del fuoco di Norcia si sono trovati di fronte ad un difficile salvataggio dato che l'uomo e il cane erano bloccati dalla rete paramassi ad un passo da uno strapiombo. La squadra dei Vigili del Fuoco grazie alle tecniche di soccorso Saf ha potuto in poco tempo soccorrere e consegnarli - indenni - alle cure mediche del caso.