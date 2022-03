"Nasconde" all'Inps marito, prende il reddito di cittadinanza senza diritto: denunciata

Ha continuato a prendere il reddito di cittadinanza anche quando non ne aveva più diritto. Per questo una 27enne, residente a Cascia, è stata denunciata dai carabinieri in seguito ai controlli condotti con i gli specialisti del Nucleo ispettorato del lavoro di Perugia.

Dagli accertamenti è emerso che la donna, che già percepiva il bonus, avrebbe omesso di dichiarare entro i termini previsti la variazione del proprio nucleo familiare dalla fine del mese di settembre del 2021. Infatti, nel nucleo familiare, doveva essere incluso anche un trentenne italiano, dipendente di un ufficio pubblico, il quale traeva reddito non rilevabile per l’intera annualità in Isee. Per questo, la 27enne avrebbe percepito ingiustamente 1.219,18 euro. Da qui la denuncia.