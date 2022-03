Giornata vittime Covid, preghiera della Priora Monastero Santa Rita: "Supplichiamo la Santa: colmaci il vuoto della sofferenza con Gesù"

Suor Maria Rosa Bernardinis, Madre Priora del Monastero Santa Rita da Cascia, uno dei centri più importanti a livello internazionale della cristianità, ha lanciato un messaggio e una preghiera per la 2° Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. “Onorando ognuna delle tante vite spezzate dal Covid in questi due anni, non ricordiamo ciò che è finito, a volte brutalmente e improvvisamente, e neppure l’atroce dolore che abbiamo provato. Bensì celebriamo quanto è stato vissuto e donato a noi da coloro che abbiamo amato o anche solo incontrato, e guardiamo con gioia e speranza alla vita eterna delle vittime, per le quali noi monache preghiamo incessantemente. In particolare, chiediamo a Santa Rita di non smettere di illuminare i loro passi, perché possano raggiungere o dimorare sempre nel cuore di Dio. Inoltre, pensando a chiunque piange la loro perdita, supplichiamo Rita perché colmi il vuoto della sofferenza con la presenza del Signore, il solo che rende la morte strada per la vita nuova. Accanto a Lui, anche chi ha perduto tutto, scoprirà che non è solo e può dare ancora molto”.

Ecco la preghiera di Suor Maria Rosa Bernardinis, Madre Priora del Monastero Santa Rita da Cascia

O’ Dio, Padre buono,

in Gesù, tuo amato Figlio,

ci hai donato la vita vera

per mezzo del suo sangue sulla croce,

ti preghiamo: dona il riposo eterno e la pace senza tramonto

alle vittime che la pandemia ha tolto repentinamente

all’affetto dei loro cari.

Ti chiediamo di donare conforto e speranza cristiana

ai famigliari che non hanno potuto assisterli

e che soffrono ancora per questo distacco

con il balsamo del tuo Santo Spirito.

L’amore che li ha legati in vita, sostenga entrambi

fino al giorno in cui insieme, si canterà l’Alleluia pasquale.

La nostra dolcissima sorella Santa Rita,che di morti repentine dei suoi cari ha fatto esperienza,

avvalori e sostenga questa nostra preghiera. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.

Amen.