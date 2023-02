Muore in casa, ferita anche un'altra donna: indagini in corso

Dramma a Cascia nella giornata di giovedì 16 febbraio. Sono in corso le indagini dei carabinieri sulla morte di una donna di 58 anni. Come riportato dai quotidiani locali la donna è stata trovata con dei lividi.

Vano l'intervento dell'elisoccorso del 118. Ferita anche un'altra donna, anche lei disabile, che viveva nell'abitazione insieme alla donna morta. A lanciare l'allarme, spiegano ancora i quotidiani umbri, è stata la badante che si occupava delle due donne.

Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Le indagini sono in corso e al momento nessuna pista è esclusa.