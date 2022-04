Svuota una casa dai mobili e dà fuoco a tutto: denunciato

Svuota la casa e dà fuoco ai mobili. E' successo a Cascia e sono intervenuti i carabinieri della forestale di Norcia. Un passante ha visto il fuoco e ha lanciato l'allarme. I militari sono corsi sul posto e hanno trovato un cumulo di cenere, con le fiamme quasi spente. E dentro c'era di tutto: mobili, materassi, sedie e altri mobili.

I carabinieri hanno indagato e individuato il presunto responsabile, denunciandolo per il reato di 'combustione illecita di rifiuti non pericolosi'. La normativa, scrivono i carabinieri, "prevede che per chiunque appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni, oltre ad essere obbligato al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e, infine, al pagamento delle spese per la bonifica".

L'ipotesi dei carabinieri è che il materiale bruciato sia stato rimosso da una casa danneggiata dal terremoto del Centro Italia prima della ricostruzione.