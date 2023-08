Trasimeno, ladri approfittano dell'assenza dei proprietari in vacanza: casa svuotata

Ladri in azione a Montecolognola. Una razzia nell’abitazione per portare via denaro, orologi, gioielli, come catenine e collane in oro, anelli.

Il colpo è stato messo a segno dopo essersi accertati che i padroni di casa non erano all’interno dell’abitazione e che erano partiti per un breve viaggio.

Dopo aver forzato una finestra sono entrati nella casa e portato via tutto quello che potesse avere valore, lasciando cassetti rovesciati, armadi svuotati e vestiti per terra.

I proprietari una volta rientrati a casa hanno trovato tutto a soqquadro e non hanno potuto fare altro che un inventario di quello che mancava e denunciare tutto alle forze dell’ordine.