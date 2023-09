Affitta una casa in riva al mare, ma quando arriva scopre che è una truffa: in due sotto processo

Affittano una casa per le vacanze di fronte al mare, ma quanto il cliente si presenta per le agognate ferie non trova nulla.

Gli imputati, madre e figlio di 43 e 21 anni, difesi dall’avvocato Diego Florio, sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di truffa.

Secondo la Procura di Perugia gli imputati “al fine di trarne profitto, con artifizi e raggiri” avrebbero pubblicato “un annuncio sul portale Market Place di Facebook, relativo alla locazione di un appartamento” inducendo in errore la vittima “sulla effettiva disponibilità del bene e sulla effettività della locazione”.

La vittima, una signora di Bettona, avrebbe, quindi, pagato 200 euro come caparra, facendo una ricarica su una postepay, senza poi ricevere più risposte o conferme sull’affitto dell’appartamento.

Oggi si è svolta la prima udienza con le richieste dell’accusa e della difesa di sentire i testimoni e depositare documenti.