"Casa al mare comperata con i miei soldi", ma l'ex marito non ci sta: "Presa con il risarcimento del mio incidente"

La casa al mare acquistata dalla moglie con i suoi soldi non rientra nella comunione dei beni. Almeno era questo l’accordo quando la coppia era sposata, ma con la separazione è cambiato tutto e secondo i giudici del Tribunale di Perugia è necessario che la donna provi di aver utilizzato denaro esclusivamente suo.

Secondo la Corte d’appello di Perugia “i presupposti per escludere un bene immobile, acquistato dopo il matrimonio, dal regime di comunione legale sono due e cioè che nel contratto di compravendita venga espressamente ed analiticamente specificata la provenienza del denaro impiegato per l’acquisto e che l’altro coniuge partecipi all’atto riconoscendo la provenienza del denaro”.

Per la Corte “non è, dunque, sufficiente la mera dichiarazione adesiva del coniuge contenuta nell’atto di compravendita, la quale può assumere portata confessoria solo se l’atto contiene l’esatta indicazione della fonte di provenienza del denaro utilizzato per pagare il prezzo”.

Spetta al coniuge “acquirente l’onere di dimostrare che il denaro impiegato provenisse dalla vendita di un bene personale. Mancando tale prova e, anzi, riscontrata una contraddizione tra l’atto di acquisto” e la tesi dell’ex coniuge che ha riferito sulla provenienza del denaro utilizzato come “pervenuto allo stesso a titolo di indennizzo per infortuni sul lavoro e di risarcimento per incidenti stradali”.

Per i magistrati, quindi, “deve concludersi che l’immobile sia stato all’epoca acquistato in regime di comunione legale” ed è di proprietà di entrambi.