Casa della Salute nella Nuova Monteluce con di tanto di Cup e servizi? "Non è possibile ad oggi. Si resta in via XIV Settembre: in corso il restauro dei locali interni" "

a casa della Salute in quella nuova Monteluce, super-flop delle passate amministrazione di centrosinistra, è un progetto destinato al momento a restare sulla carta. E' stato chiaro l'assessore alla sanità Luca Coletto che ha risposto all'interrogazione del consigliere Bori (Pd) sulla volonta della giunta di realizzare la struttura sanitaria prevista anni prima e che dovrebbe andare a sostiuire la vecchia sede di Via XIV settembre, definit "del tutto inadeguata, senza parcheggio pubblico, inaccessibile e al centro di una rotonda stradale".

"L’immobile di Monteluce non poteva essere destinato a Casa della salute in quanto di proprietà del Fondo, quindi privato" ha spiegato in aula l'assessore Coletto "Non ci sono certezze sui tempi di acquisizione della proprietà e delle tempistiche imposte al Pnrr. Ad oggi non è possibile sapere il valore di acquisto dell’immobile e quanto sarebbe necessario per completare la ristrutturazione. Per questo abbiamo scelto di recuperare l’immobile di Via XIV settembre. Intendiamo comunque monitorare la situazione di Monteluce per verificare la possibilità, in futuro, di indirizzare lì i fondi del Pnrr. Per ora, per cause di forza maggiore, abbiamo dovuto scegliere di ristrutturare la vecchia struttura”.

Il giudizio negativo sull'ubicazione della vecchia sede ha provocato anche una polemica durante il dibattito con l'esponente della Giunta regionale che ha ricordato che quella sede di via XIV Settembre "era già lì, con quei servizi e in quelle condizioni, quando siamo arrivati". Per la serie: "quindi se era così impietoso perchè per tutto questo tempo non avete delocalizzato quando eravate al Governo?".