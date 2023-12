Casa pignorata e messa all'asta prima di Natale, ma il creditore non ha documenti per attestare i suoi diritti: procedura sospesa

Una famiglia passerà il Natale nella propria abitazione visto che il giudice per le esecuzioni immobiliari ha bloccato la vendita all’asta prevista per il 21 dicembre prossimo.

La famiglia era oggetto di una esecuzione immobiliare, in questo caso dell’abitazione di residenza, sulla base di un pignoramento per debiti con banche e finanziarie. Giovedì 21 dicembre era fissata l’udienza per disporre la vendita all’asta, ma la coppia ha presentato una opposizione, tramite l’avvocato Daniele Fantini, per chiedere la sospensione del procedimento sulla base della mancanza di titoli da parte di chi ha chiesto la vendita all’asta.

Il giudice Elena Stramaccioni, ha emesso un’ordinanza con la quale blocca la vendita all’asta, sospendendo la procedura esecutiva, “poiché non risulta - né agli atti della procedura esecutiva né dai documenti prodotti con la memoria di costituzione nel presente sub-procedimento di opposizione - che il creditore opposto abbia dato prova della titolarità del credito per il quale agisce come cessionaria, non avendo nemmeno allegato copia dell'avviso della cessione in Gazzetta ufficiale, cessione indicata nelle premesse dell'atto di precetto e pignoramento notificati e allo stato sfornita di prova”.

Non esistendo prova che l’attuale creditore sia tale nei confronti della coppia e dei loro beni, il giudice ha ritenuto “che sussistano i gravi motivi ... per sospendere l'esecuzione”, condannando il creditore al pagamento delle spese di lite.