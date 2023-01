Fontivegge: il Comune vuole spostare i cartelloni pubblicitari per sicurezza, ma scatta il ricorso al Tar

Il Comune di Perugia, nell’ambito del piano di recupero dell’area di Fontivegge, ha disposto la rimozione degli impianti pubblicitari di via Fasani, ma un ricorso d’urgenza al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, vorrebbe bloccare l’ordinanza in qaunto provocherebbe minori entrate.

L’associazione Dopolavoro ferroviario di Perugia, difesa dagli avvocati Mario Rampini e Marta Polenzani, ha richiesto una misura cautelare al Tar contro il Comune di Perugia, difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, chiedendo l’annullamento e la sospensione dell’efficacia del provvedimento di “rimozione per rilocalizzazione impianti pubblicitari area Fontivegge, incrocio Via Fasani” e di tutti gli atti connessi previsti nel Regolamento del Piano Generale della Pubblicità del Comune di Perugia, “nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di legittimare la delocalizzazione ex officio degli impianti pubblicitari in assenza delle garanzie” di legge.

Il Comune di Perugia ha emesso il provvedimento a seguito delle “esigenze di sicurezza stradale e di incolumità delle persone” e anche per i giudici amministrativi tali esigenze “poste a fondamento del provvedimento impugnato, appaiono prioritarie rispetto al paventato danno economico (sempre risarcibile) derivante dai minori introiti derivanti da insegne pubblicitarie ricollocate in area meno appetibile”.

Per questo motivo il Tar respinge la domanda cautelare proposta.