Carta fedeltà con il trucco, la vittima manda la polizia all'appuntamento

Era stata contattata telefonicamente dall’operatrice di una presunta azienda che le aveva offerto la possibilità di ricevere una carta di pagamento per l’acquisto di beni di prima necessità. Dopo averla rassicurata in merito alla regolarità dell’operazione finanziaria, precisando che l’azienda per cui operava era stata autorizzata da un Ente pubblico, la presunta intermediaria le aveva fissato un appuntamento con un operatore che si sarebbe recato a casa per la stipula del contratto.

La vittimam una donna di 63 anni, insospettita, temendo che si potesse trattare di una truffa, ha quindi chiesto aiuto alla polizia.

Il giorno dell’appuntamento, prima di incontrare l’intermediario, la 63enne ha allertato gli agenti che, giunti immediatamente sul posto, hanno atteso l’arrivo dell’uomo.



Una volta individuato, è stato avvicinato e identificato dagli agenti come un cittadino italiano di 43 anni con numerosi precedenti di polizia per reati in materia di truffa, estorsione, ricettazione.

Il 43enne fin da subito si è mostrato insofferente e nervoso al controllo e sentito in merito, ha spiegato ai poliziotti di lavorare per un’azienda e di avere un appuntamento con una cliente.

Alla domanda di esibire il tesserino o altra documentazione che lo abilitasse alla professione, l’uomo ha spiegato di non esserne in possesso.

Considerati i precedenti di polizia, gli agenti lo hanno accompagnato in questura per procedere con la perquisizione dell'auto all'interno della quale i poliziotti hanno rinvenuto una serie di documenti, utilizzati con molta probabilità per raggirare le potenziali vittime.



Per questi motivi, al termine degli accertamenti di rito, il 43enne è stato denunciato per il reato di tentata truffa. Tutti i documenti, invece, sono stati sottoposti a sequestro.