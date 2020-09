IL PERSONAGGIO Teatro, l'umbra Caroline Baglioni vince alla Biennale di Venezia

La trentacinquenne Caroline Baglioni, nata a Perugia e residente a Foligno, ha vinto la prima edizione della Biennale Autori under 40 e il suo testo ha debuttato in forma di spettacolo il 15 settembre alla Biennale Teatro di Venezia 2020, ottenendo un grande successo.

"Siamo orgogliosi e molto felici per Caroline, che ha ottenuto un riconoscimento di altissimo valore - commenta Enrico Bruschi, segretario generale della Slc Cgil Umbria - Caroline infatti, oltre ad essere una bravissima artista, è anche una nostra iscritta, impegnata nella battaglia che stiamo portando avanti per il riconoscimento dei diritti di chi lavora nello spettacolo".

"Nei mesi successivi al lockdown - ha continuato Bruschi - è nato in Umbria, con il sostegno della Cgil, un coordinamento di lavoratrici e lavoratori del teatro, della danza e di altre specialità, che ha iniziato un intenso lavoro di monitoraggio e ricomposizione, con l'obiettivo di far uscire dalla zona grigia centinaia di professionisti che spesso non vedono riconosciuti i propri diritti e la propria dignità di lavoratori. Con Caroline e con tutti gli altri e le altre - conclude Bruschi - continueremo a portare avanti questa importante battaglia per il riconoscimento del lavoro artistico e culturale in Umbria”.