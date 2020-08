Vestiti e scarpe con marchi taroccati sequestrati diventano un dono della Guardia di finanza alla Caritas per i più bisognosi

Mille capi d'abbigliamento sequestrati dalla Guardia di finanza e donati alla Caritas per i più bisognosi.

I vestiti, per un valore di mercato di più di 5.000 euro (capi e calzature con marchi contraffatti) sono stati devoluti dai finanzieri della Tenenza di Città di Castello in beneficienza e consegnati al vescovo monsignor Domenico Cancian, e a don Paolino Trani, direttore della Caritas diocesana. Ai militari è andato il ringraziamento "per il costante impegno profuso a difesa degli interessi dello Stato e dell’intera comunità tifernate" e per aver voluto destinare "i risultati dell’attività di polizia economico-finanziaria alle persone più bisognose ed hanno rivolto un segno di gratitudine anche agli Enti che hanno reso possibile il nobile gesto".

I beni donati provengono da vari sequestri eseguiti dalla Tenenza tra il 2019 ed il 2020, a seguito di attività mirate a reprimere la vendita di prodotti con marchi contraffatti (i distintivi sono stati tolti dai capi donati) e l’abusivismo commerciale e, più in generale, a contrastare tutte le varie forme di vendita illegale, in favore dei commercianti onesti e rispettosi delle regole.

I volontari della Caritas Diocesana tifernate provvederanno a distribuire i capi di abbigliamento attraverso l’apposito “Emporio della Solidarietà” alle persone svantaggiate, in segno di giustizia ed equità sociale.