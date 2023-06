Università degli studi di Perugia: Career Day 2023, i giovani incontrano il lavoro

Un incontro importante quello di martedì che avrà come protagonista il dialogo tra aziende, studenti e studentesse, laureandi, laureati, istituzioni e associazioni. La giornata “Career Day 2023. I giovani incontrano il lavoro” è prevista dunque per martedì 13 giugno 2023, dalle ore 9.30 alle 17.30, a Perugia, nel Complesso di San Pietro, in Borgo XX Giugno.

Organizzata dal Servizio Job Placement dell’Università degli Studi di Perugia, si svolge in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (DSA3) e la Fondazione per l’Istruzione Agraria, con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia, ARPAL Umbria, Confindustria Umbria e Confcommercio Umbria.



Sarà inoltre possibile conoscere le opportunità di lavoro e di tirocinio all’estero tramite il personale dell’Area Relazioni internazionali di Ateneo e le opportunità di formazione post-lauream offerte dall’Università degli Studi di Perugia tramite il personale dell’Area Alta Formazione, dottorati, master e corsi di perfezionamento.



Programma

L’inaugurazione del Career Day è in programma alle ore 9.30 nella Biblioteca – Sala Periodici del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali.

Interverranno il prof. Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore Università degli Studi di Perugia e il dott. Vincenzo Briziarelli, Presidente di Confindustria Umbria.

Fino alle 17.30 sarà possibile visitare gli stand allestiti nei chiostri I, II e III del Complesso Monumentale di San Pietro mentre dalle ore 11 alle ore 16.30 sono previste le presentazioni aziendali nel Chiostro I, nelle Aule A - C - D, in Biblioteca - Sala periodici.

Inoltre, l’Ufficio per l’Innovazione Amministrativa, la Formazione e lo Sviluppo delle Competenze del Dipartimento della Funzione Pubblica presenterà un video sulle opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione.

Le aziende

All’evento gratuito parteciperanno una sessantina di aziende che operano sul territorio umbro, in ambito nazionale e internazionale. I loro referenti dialogheranno con studentesse, studenti e laureati, che avranno la possibilità di presentare il proprio curriculum e di candidarsi per le offerte di lavoro e/o di tirocinio. Le imprese, inoltre, illustreranno le varie possibilità di carriera nei diversi settori aziendali, nonché i criteri e le modalità di selezione.

Ragazzi e ragazze potranno anche sostenere colloqui individuali direttamente con i recruiter aziendali e partecipare a presentazioni aziendali in programma, registrandosi a quelle di proprio interesse tramite la pagina web dedicata all’evento.

Le imprese partecipanti

Abb e-mobility Spa, Aboca Spa Società Agricola, Agrieuro, Alcantara S.p.a., Alleanza Assicurazioni Spa, Alten Italia S.p.a., Angelantoni Test Technologies Srl, Arcese Trasporti Spa, Art Spa, Asterisco Tech Srl, Aton Informatica Srl, Banca Popolare Di Cortona Soc. Coop. per Azioni, Birsa Srl (Gruppo Animalia), Brokenice Srl, Brunello Cucinelli s.p.a., Cartotecnica tifernate s.p.a., Cattaneo Zanetto & Co. Srl, Colacem Spa, Danieli & C. Officine meccaniche S.p.a., Eagleproject Spa, Eles semiconductor Equipment Spa, Eli Lilly Italia S.p.a., Elica S.p.a., Emu Group Spa, Fastenal Europe Srl, Fornaci Briziarelli Marsciano Spa, Generali Italia S.p.a., Generali Prefabbricati S.p.a., Gesenu Spa, Global Shared Services S.r.l. (EY), Gobid international Auction Group S.r.l., Hpe Srl, Ikea Italia Retail Srl, K. Group Srl, Kemon Spa, Kimia Spa, Kpmg S.p.a., Leroy Merlin Perugia Srl, Micra Softwar & Services Srl, Ncm S.p.a., Officine Meccaniche Aeronautiche OMA Spa, Pegaso 2000 Srl, Pieralisi Maip Spa, Scm Group Spa (C.T.C. Srl), Servizi Aziendali Pricewaterhousecoopers Srl, Sprint Reply Srl, Synergie Cad Instruments S.r.l., T2D Spa, Takeda Manufacturing Italia Spa, Teamdev S.r.l., Terex Italia Srl, Timac Agro Italia S.p.a., Umbra Acque S.p.a., Umbragroup S.p.a., Unicredit S.p.a., Vetpartners Holding Italia Srl, Xepics Italia Srl

Istituzioni e associazioni presenti

Parteciperanno, inoltre, istituzioni e associazioni che proporranno i servizi, i progetti e le attività di politica attiva del lavoro:

- Regione Umbria rappresentata da ARPAL UMBRIA e EURES;

- Comune di Perugia rappresentato dall’Informagiovani;

- Confindustria;

- Confcommercio;

- Associazioni sindacali: UIL, CISL CGIL;

- Coldiretti;

- Agenzia delle Dogane;

- Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Umbria.