Carcere di Spoleto, la sala da barberia della sezione 41bis va bene così com'è: annullata l'ordinanza che impone le modifiche

Il servizio di barberia nella sezione con detenuti al 41bis non è soggetta alle direttive dell’Usl, ma a quelle dell’amministrazione penitenziaria.

È quanto ha deciso la Cassazione annullando senza rinvio il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza a seguito di una ispezione dell’Usl sulle condizioni igienico-sanitarie della sala barberia del carcere di Spoleto.

Il tutto nasce dalla richiesta di installazione di un “aeratore per il ricambio dell'aria, provveda alla riparazione della poltrona in uso e predisponga che la mansione di barbiere sia svolta, anche presso la sezione 41 bis di ubicazione del reclamante, da un detenuto che sia stato formato, seppur in modo minimale, allo svolgimento della stessa, ed all'approntamento dei necessari accorgimenti igienico- sanitari, cui saranno anche fornite anche forbici ed almeno una seconda testina per il rasoio per capelli, nonché adeguati presidi igienizzanti, al fine di consentire le necessarie operazioni di igienizzazione tra un taglio e l'altro”.

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, dopo aver dato atto del sopralluogo effettuato da personale del Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica - USL Umbria 2, il cui esito "rassicurante" circa le condizioni igienico- sanitarie del locale adibito a barberia è stato documentato, aveva impartito “minuziose disposizioni di dettaglio (sugli arredi, gli strumenti da utilizzare e sulla individuazione e formazione dei soggetti da incaricare per il servizio di barberia), integralmente riportate in premessa, del tutto esulanti dall'ambito dei diritti soggettivi (in particolare, di quello alla salute)”.

Il Ministero ricorre per Cassazione sostenendo che sulla materia vige la “potestà discrezionale dell'Autorità amministrativa, non irragionevolmente esercitata in rapporto ad esigenze di sicurezza e di igiene, con particolare riferimento alla disciplina del servizio di barberia nel reparto destinato ad accogliere detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'articolo 41-bis”.

Le norme garantiscono “al recluso il diritto all'igiene personale, quale parte integrante del diritto costituzionale alla dignità umana, che deve essere sempre rispettata in costanza di detenzione, e in tale ambito appresta e disciplina il servizio di barberia, comprendente il taglio dei capelli”. L’ordinamento penitenziario “assicura la gratuità del servizio, affidato ad apposito detenuto lavorante, e ne precisa, nel dettaglio, i tempi e i modi, dettando apposite prescrizioni inerenti alla verifica, preventiva e successiva, degli strumenti in uso” logicamente vietando strumenti da taglio o da punta che possano essere utilizzati per altri scopi.

I giudici di Cassazione, però, hanno dato ragione all’amministrazione penitenziaria, riconoscendo una “indebita ingerenza” da parte dell’Usl e portando all’annullamento dell’ordinanza.