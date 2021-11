Carcere di Capanne, scoperto pusher di cocaina incensurato: arrestato 26enne

Nella rete dei carabinieri di Perugia è finito uno spacciatore di cocaina, senza precedenti, durante uno dei controlli in strada organizzati dall'Arma. Il pusher è stato intercettato in via dell'Astronauta alla guida della sua auto. I militari, notando il nervosismo del 26enne albanese, hanno deciso di vederci chiaro con una perquisizione del mezzo: sono state ritrovate 11 bustine da immettere sul mercato della droga (9 grammi il peso complessivo) e un telefono utilizzato per ricevere le chiamate dei clienti per fissare un appuntamento per le vendita "diretta". Il giovane - residente a Corciano - è stato portato direttamente al Carcere di Capanne in attesa del rito abbreviato.