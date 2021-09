Celle affollate e bagni senza acqua calda, ergastolano risarcito per il carcere troppo duro

Regime carcerario troppo duro, il detenuto all’ergastolo ottiene un risarcimento per ogni giorno in cui è stata violata la legge sull’ordinamento giudiziario e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.

Un detenuto nel carcere di Spoleto ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria perché il Ministero di Grazia e Giustizia non ha ottemperato alle decisioni del Tribunale di sorveglianza per il Distretto della Corte d’Appello di Perugia “con le quali è stato riconosciuto allo stesso, condannato alla pena dell’ergastolo, il risarcimento del danno” per le condizioni di detenzione.

Il risarcimento è stato stabilito perché l’uomo “era stato ristretto in camere detentive diverse ma tutte dallo spazio insufficiente rispetto ai parametri individuati dalla Corte Europea” in un primo carcere, senza acqua calda e in alcuni periodi in una cella con 12 persone, mentre in un’altra struttura “divideva la stanza con un altro detenuto soltanto, ma di 9 mq senza considerare l’ingombro degli arredi, e perciò in uno spazio del tutto insufficiente”, con “l’intera sezione invasa da blatte ed acqua spesso mancante ..., mentre i bagni erano comunque privi di acqua calda e di finestra idonea all’areazione”.

Il Ministero ha eccepito, però, la competenza del giudice amministrativo, indicando il Tribunale di Sorveglianza quale organo deputato a decidere sul caso.

I giudici amministrativi hanno dato ragione al Ministero, rinviando ad altro giudice, facendo salvi i diritti del ricorrente.