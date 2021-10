Il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti passa per il lavoro, l'esperienza del progetto Argo

Il lavoro come strumento di recupero e reinserimento sociale dei deteunti. Regione Umbria, Frontiera Lavoro, carcere di Capanne di nuovo insieme nel sostenere percorsi formativi centrati sul valore sociale del lavoro.

Sono 5 i percorsi formativi per addetto alla cucina, elettricista, addetto ai servizi di pulizia e operaio agricolo a favore di 72 detenuti, di cui 15 donne, del carcere di Capanne partecipanti al progetto "Argo: percorsi formativi per il reinserimento dei detenuti".

Finanziati dal Fondo Sociale Europeo i 5 percorsi formativi, della durata di 120 ore ciascuno con la partecipazione di 15 detenuti, hanno avuto l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze in previsione di un potenziale avvicinamento dei detenuti al mondo del lavoro, e di dare un senso alla pena attraverso la rieducazione e il successivo reinserimento nella società.

"Il lavoro rappresenta un mezzo di risocializzazione e una fonte di sostegno di grande importanza, oltre che uno strumento di riabilitazione per coloro che sono sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che si dimostra fondamentale per scongiurare la recidiva - - dichiara il coordinatore Luca Verdolini - La cultura al lavoro è una leva fondamentale per il percorso di riabilitazione e va sostenuta con interventi progettuali come questo che, in più, affermano e consolidano un modello di intervento integrato e multidisciplinare per l’inclusione sociale e lavorativa in cui diversi soggetti territoriali concorrono nel proporre un’offerta di servizi sinergici".

In Italia circa il 70% delle persone che escono dal carcere a pena espiata recidivano contro il 19% delle persone che espiano la pena in misura alternativa al carcere. L’istituto di pena perugino ha garantito le procedure necessarie per l’allestimento dei diversi laboratori formativi ed ha curato l’individuazione dei detenuti e delle detenute partecipanti al percorso formativo attraverso l’équipe multidisciplinare interna e la collaborazione con gli operatori di Frontiera Lavoro.

Tra gli allievi del progetto, Giuseppe, siciliano, 60 anni, è uno dei più entusiasti: "Devo ringraziare chi mi ha offerto questa opportunità. Si ricomincia solo se c’è qualcuno che crede in te e che ti fa prima comprendere la gravità dell’errore commesso. Non puoi iniziare di nuovo - aggiunge - se sei ancora convinto che quanto hai commesso era giusto. Io non ho fatto una cosa giusta".

L’istituto penitenziario di Perugia da sempre si contraddistingue per iniziative finalizzate a favorire il pieno reinserimento nella società dei detenuti una volta terminato di scontare la pena.

“Il lavoro è veicolo di risocializzazione, di salvaguardia della propria dignità ed è un elemento che consente realmente all’autore di reato di poter scegliere la strada della legalità - afferma la direttrice Bernardina Di Mario - E' necessario concentrare gli sforzi su un’azione di rete tra l’istituzione penitenziaria, il territorio e la magistratura di sorveglianza per il reinserimento della persona privata della libertà personale nella società. Per questo è indispensabile la mobilitazione congiunta e, ancor prima, destare l’interesse dell’opinione pubblica".

I risultati concreti raggiunti dal progetto “Argo” saranno presentati in occasione dell’incontro pubblico “Liberi dentro. Cambiare è possibile” che si svolgerà presso l’istituto di pena perugino giovedì 4 novembre alle ore 9.30 alla presenza delle autorità regionali e dell’amministrazione penitenziaria. "Grazie a un’azione corale, sottolinea Roberta Veltrini, Presidente di Frontiera Lavoro, è stato possibile mettere a punto una proposta di grande serietà, fortemente condivisa da tutti i soggetti in campo, che ha messo al centro il lavoro e il suo significato sociale. L’obiettivo è ora dare sempre più corpo a questa esperienza, favorendo concrete opportunità di reinserimento".