Campello sul Clitunno, potature alberi: multe per circa 20mila euro dai Carabinieri Forestali

Ammonta a circa 20mila euro la somma dei verbali contestati dai Carabinieri Forestali della Stazione di Campello sul Clitunno, impegnati nei giorni scorsi in interventi di controllo e verifica della potatura a tutela del patrimonio arboreo della Regione Umbria

Dai numerosi controlli eseguiti nel periodo durante il quale è consentita la potatura (ottobre-marzo) sono stati rinvenuti ben 100 esemplari di specie varie tra cui Leccio, Bagolaro, Tiglio, Roverella evidentemente compromessi dal punto di vista estetico ma anche funzionale, poiché danneggiati a causa del taglio indiscriminato del fusto, delle branche primarie o di grossi rami.

Tale tecnica di potatura nota sotto il nome della 'capitozzatura' rimane tutt’ora una pratica comune nonostante da decine di anni sia provato scientificamente quali siano i suoi effetti nocivi. La capitozzatura infatti, oltre a indebolire gli alberi poiché arriva a rimuovere quasi la totalità delle foglie, ne causa nel medio-lungo termine il decadimento e aumenta la pericolosità in termini di stabilità.

I consigli per i cittadini che non intendono apportare danni agli alberi e incorrere in sanzioni è di:

- Rivolgersi ad operatori professionalmente preparati che operino nel rispetto della legge regionale 28 del 2001

- Si effettuino potature solo quando emergono effettive necessità o si vogliano evitare rischi e pericoli

- Si effettuino potature ordinarie al fine di evitare interventi su piante adulte con potature straordinarie troppo invasive

- Per informazioni preventive si consiglia di contattare l’Agenzia Forestale Regionale (AFOR) per interventi in zone agricole oppure i tecnici del comune per le zone urbane.