Condannato per lesioni personali aggravate, fermato e arrestato a Perugia

Condannato a un anno e sei mesi di reclusione per il reato di lesioni personale aggravate (commesso a Roma nell’aprile del 2007), un 44enne italiano è stato fermato nella serata di ieri (mercoledì 3 marzo) dai carabinieri di Ponte San Giovanni, che lo hanno così tratto in arresto eseguendo un ordine di carcerazione emesso il 23 febbraio scorso dall'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale della Capitale. Espletate le formalità di rito, l’arrestato sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.