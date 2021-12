Perugia, ubriaco davanti alla caserma insulta i carabinieri: 38enne denunciato

Ubriaco davanti alla caserma dei carabinieri prende a calci i birilli dei parcheggi riservati e insulta i militari. E' successo in corso Cavour, a Perugia, e un 38enne è finito denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e manifesta ubriachezza.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'uomo, in compagnia di un amico, ha prima preso a calci i birilli stradali collocati davanti la struttura per delimitare l’area dei parcheggi riservati, poi ha 'puntato' il portone della caserma. I militari hanno visto tutto dalle telecamere e sono usciti per chiedere spiegazioni. L'amico si è scusato, il 38enne ha iniziato a minacciare i carabinieri. La serata è finita con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e manifesta ubriachezza.