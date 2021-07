E' in libertà vigilata, gira in auto per spacciare: arrestato 44enne

E' in libertà vigilata, ma continua a spacciare. I carabinieri di Castel del Piano hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 44enne italiano, residente a Castiglione del Lago, già noto forze di polizia.

