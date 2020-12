Ricercato in tutta Europa, catturato a Perugia: 57enne arrestato

Ricercato in tutta Europa, catturato a Perugia. I carabinieri di Castel del Piano hanno individuato e arrestato un cittadino italiano di 57 anni, disoccupato e già noto alle forze di polizia.

L’uomo era ricercato in campo internazionale a seguito di un mandato d’arresto europeo, emesso dal Tribunale di primo grado delle Fiandre Occidentali – Sezione di Bruges (Belgio), in quanto condannato, in data 24 novembre 2020, per i reati di furto aggravato e produzione, vendita e acquisto di sostanze stupefacenti, commessi in Belgio nel periodo ricompreso tra il 15 dicembre 2019 e il 6 aprile 2020.

Il 57enne è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Capanne.