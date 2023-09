Carabinieri, nuovo comandante provinciale. Il colonnello Molinari: "Prevenzione e presenza costante sul territorio"

Prevenzione e vicinanza ai cittadini. Esserci sempre quando la comunità lo chiede. Anche solo per un'infornazione. Così, il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Perugia, il colonnello Sergio Molinari, tratteggia la sua idea di impegno al servizio della collettività L'ufficiale sostituisce il colonnello Stefano Romano, che è andato a Roma per ricoprire il ruolo del capo dell'Ufficio Cerimoniale del comando generale dell’Arma. "Conosco da anni il colonnello Romano, il mio intento è proseguire su quanto fatto di buono in questi anni. In questo senso, il passaggio di consegne avviene nel segno della continuità". Duplice l'intento da perseguire, da un lato incidere sulla sicurezza percepita e dall'altro incidere sulla sicurezza reale.

E se l’Umbria e la provincia di Perugia, finora, il colonnello Molinari le conosceva per i loro aspetti artistici e paesaggistici, negli ultimi giorni ha iniziato a scoprirla anche dal punto di vista professionale: "Sto studiando e approfondendo le indicazioni e i suggerimenti che mi sono stati dati per entrare pienamente dentro un tessuto economico e sociale che ha sicuramente le sue caratteristiche". E, quindi, se a peculiarità particolari serviranno risposte altrettanto personali, quello che rimane immutato è l’impegno: «Essere vicini alla collettività sempre». Il colonnello Molinari proviene dal Gruppo carabinieri di Lamezia Terme che ha diretto negli ultimi 3 anni.