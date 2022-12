Blitz dei Nas: due denunciati per tentata frode in commercio

Blitz dei Nas, due denunciato per tentata frode in commercio. I carabinieri hanno sequestrato 73 panettoni e 21 torroni. Secondo la ricostruzione erano stati etichettati come di produzione propria da una pasticceria della provincia di Perugia, nella realtà acquistati da terzi. Durante il controllo sono stati, inoltre, rinvenuti e sequestrati ulteriori 120 kg di prodotti dolciari di varia natura privi di etichettatura e documentazione attestante la provenienza. I due gestori sono stati denunciati.